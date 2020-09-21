В Петербурге задержали курсанта, подозреваемого в убийстве матери

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего курсанта Государственного университета морского и речного флота, который подозревается в убийстве матери. В ГСУ СК России по Северной столице сообщили, что решается вопрос об аресте молодого человека.

— Он 19 сентября 2020 года в квартире, расположенной в Красногвардейском районе, в ходе ссоры со своей матерью нанёс ей множественные удары ножом, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали в управлении версию следствия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос об аресте 19-летнего подозреваемого.