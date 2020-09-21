Песков рассказал, когда покажут выступление Путина на Генассамблее ООН

— В этом году подавляющее большинство глав государств будут обращаться именно таким образом (в формате видеовыступления. — Прим. Лайфа). Это видео уже в Нью-Йорке. И завтра, во вторник, начиная с 18:00 по Москве можно ожидать публикации выступления, — отметил он.