Песков рассказал, когда покажут выступление Путина на Генассамблее ООН

Видеозапись выступления президента России Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут завтра, 22 сентября, после 18:00 мск. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— В этом году подавляющее большинство глав государств будут обращаться именно таким образом (в формате видеовыступления. — Прим. Лайфа). Это видео уже в Нью-Йорке. И завтра, во вторник, начиная с 18:00 по Москве можно ожидать публикации выступления, — отметил он.
Хрущёв ругался, а Горбачёв извинялся. Что российские лидеры говорили в ООН22 сентября Владимир Путин выступит в ООН. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Руководители СССР и России нечасто обращались к миру с трибуны Генассамблеи ООН. Мы вспомнили все выступления.
В этот же день прозвучат речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля.
Владимир Путин записал своё выступление в пятницу. С обращением президент выступил на фоне баннера "Общее будущее общими силами".