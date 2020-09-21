"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде Тесака

Родные умершего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, решили провести независимую экспертизу причин его смерти и обратились за помощью к судмедэксперту Елене Кучиной. Однако так как доступа к телу умершего у них не было, специалисту пришлось проводить экспертизу на основании одной фотографии с телом Марцинкевича. Снимок был сделан в СИЗО после смерти Тесака.