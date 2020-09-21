"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде Тесака

Родные умершего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, решили провести независимую экспертизу причин его смерти и обратились за помощью к судмедэксперту Елене Кучиной. Однако так как доступа к телу умершего у них не было, специалисту пришлось проводить экспертизу на основании одной фотографии с телом Марцинкевича. Снимок был сделан в СИЗО после смерти Тесака.
По мнению эксперта, на теле Тесака гораздо больше травм, чем было озвучено в официальной версии следствия. Причём нанести эти раны самостоятельно Тесак не мог, заключила Кучина.
Фото © VK / Адвокат Алексей Михальчик
— На основании обращения адвоката Алексея Михальчика судебно-медицинским экспертом Еленой Кучиной было проведено исследование фотографии тела. Результатом исследования стало исключение версии о суициде Максима Марцинкевича. Родные Максима продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство", — сообщил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.
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Напомним, Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере заключённый был один. Он оставил несколько записок. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения Лайфу высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью. Однако, по данным следствия, содержание одной из записок, а также признания Тесака в серии убийств незадолго до смерти раскрывают причины произошедшего.