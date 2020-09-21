В Москве стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"

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Первый очный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России. Политика" открылся 21 сентября в Москве. К участникам состязания обратились гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, член наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой, а также вице-спикеры Госдумы Пётр Толстой и Ирина Яровая.

— Вы прошли серьёзные испытания. Вижу здесь в зале много знакомых лиц. В этом году в "лидерах" мы сделали отдельные треки. Но "Лидеры России. Политика" — это отдельный конкурс, у них должны быть другие испытания. Мы ждём от вас проявления других качеств и компетенций, — обратился к собравшимся Комиссаров.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о задачах настоящего политика — служить людям и родной стране. Глава АНО подчеркнул, что победители конкурса должны ставить перед собой задачу делать жизнь россиян лучше и добиться ещё большего величия своей родины.

В свою очередь, Яровая назвала всероссийский конкурс "качественным ответом" на запрос общества и государства. Она убеждена, что страна нуждается в "ответственной власти, умных, качественных решениях, предвидении будущего, умении выстраивать стратегию и действовать на опережение" и именно конкурс "Лидеры России. Политика" помогает найти талантливые кадры для выполнения этого запроса.

Коллега Яровой по Госдуме Пётр Толстой считает конкурс одним из способов подготовки к выборам в нижнюю палату. По его мнению, среди участников состязания есть будущие депутаты всех уровней: и муниципальных, и региональных, и федерального.