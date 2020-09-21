Синоптики пообещали в этом году "русскую зиму"

Нынешняя зима в России будет "русской" — мягкой, снежной и с умеренными морозами. Прогноз погоды в разговоре с News.ru озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
— Могу сказать, что зима будет мягкая и снежная. Вполне себе приличная, нормальная. Должна быть "русская" зима, а она будет мягкая, с небольшим превышением по температуре, — рассказал синоптик.
Его коллега, завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в свою очередь отметила, что появления снежного покрова в Центральной России можно ожидать в двадцатых числах ноября. По её словам, из-за глобального потепления в последние годы выпадает меньше снега, а морозы не такие суровые. Но характер распространения холодов в России неизменен. Как и всегда, зима сначала захватит Ненецкий округ, Коми, Архангельскую область, а затем центральные регионы и позже всего доберётся до южных пределов страны.
— Также позже зима приходит на юг Дальнего Востока, в Приморский край, на острова, побережье. Потому что океан, морская вода прогревается и отдаёт тепло. Традиционно холодным районом является Якутия, и в октябре при похолоданиях там уже могут быть тридцатиградусные морозы по ночам, — пояснила Паршина.
Крис Хемсворт неожиданно появился в прямом эфире, застав ведущую прогноза погоды врасплох — видеоАктёр Крис Хемсворт, известный миллионам фанатов киновселенной Marvel по роли Тора, шокировал зрителей (и журналистов) австралийского телеканала Nine своим появлением в эфире.
Ранее на Москву обрушился "погодный апокалипсис". Из-за ураганного ветра на улице Загорьевской металлический контейнер опрокинулся на машины, а на стадионе "Крылья Советов" футбольные ворота придавили 33-летнего мужчину. У пострадавшего перелом позвоночника.