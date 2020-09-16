Крис Хемсворт неожиданно появился в прямом эфире, застав ведущую прогноза погоды врасплох — видео

Корреспондентка Nine Лорен Филлипс вела прямое включение на полях Австралии с прогнозом погоды. Однако в этот раз эфир пошёл не по привычному сценарию. Пока девушка приветствовала коллег, на заднем плане появился Крис Хемсворт. Он незаметно подкрался к ведущей и буквально отобрал у неё микрофон. С того момента журналистом в кадре был он.
Видео © Nine
Взяв ситуацию в свои руки, Крис поинтересовался у Лорен, чем занимается съёмочная группа. Ведущая пояснила, что сейчас идёт прямой эфир и она планировала рассказать зрителям прогноз погоды. Но потом журналистка призналась, что в ораторских делах она не мастер и, уже протягивая бумажку с текстом, попросила Хемсворта ей помочь. Актёр любезно согласился.
Кадры из видео © Nine
Запись эфира, конечно, быстро стала вирусной. Зрители атаковали комментарии в официальном Twitter-аккаунте Nine. Кто-то хвалил ведущую, что смогла уговорить Хэмсворта принять участие в эфире, обеспечив своему телеканалу большие просмотры. А кто-то посмеялся над реакцией ведущих утреннего шоу в студии. Больше всего досталось журналисту Ричарду Уилкинсу.
Ричард уже больше не способен менять своё выражение лица?
Это было действительно великое, громкое имя. Красиво сделано, Лорен! Новичок Крис Хемсворд тоже неплохо справился. Так что, когда карьера в кино пойдёт на спад лет через 50, ты всегда сможешь вести прогнозы погоды
Конечно, в Австралии много ядовитых существ, но водятся и Хемсворты на свободном выгуле!
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