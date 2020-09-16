Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Крис Хемсворт неожиданно появился в прямом эфире, застав ведущую прогноза погоды врасплох — видео

Актёр Крис Хемсворт, известный миллионам фанатов киновселенной Marvel по роли Тора, шокировал зрителей (и журналистов) австралийского телеканала Nine своим появлением в эфире.

53

Кадры из видео © Nine

Корреспондентка Nine Лорен Филлипс вела прямое включение на полях Австралии с прогнозом погоды. Однако в этот раз эфир пошёл не по привычному сценарию. Пока девушка приветствовала коллег, на заднем плане появился Крис Хемсворт. Он незаметно подкрался к ведущей и буквально отобрал у неё микрофон. С того момента журналистом в кадре был он.

Видео © Nine

Взяв ситуацию в свои руки, Крис поинтересовался у Лорен, чем занимается съёмочная группа. Ведущая пояснила, что сейчас идёт прямой эфир и она планировала рассказать зрителям прогноз погоды. Но потом журналистка призналась, что в ораторских делах она не мастер и, уже протягивая бумажку с текстом, попросила Хемсворта ей помочь. Актёр любезно согласился.

Кадры из видео © Nine

Кадры из видео © Nine

Запись эфира, конечно, быстро стала вирусной. Зрители атаковали комментарии в официальном Twitter-аккаунте Nine. Кто-то хвалил ведущую, что смогла уговорить Хэмсворта принять участие в эфире, обеспечив своему телеканалу большие просмотры. А кто-то посмеялся над реакцией ведущих утреннего шоу в студии. Больше всего досталось журналисту Ричарду Уилкинсу.

Ричард уже больше не способен менять своё выражение лица?

TonyMahone

Это было действительно великое, громкое имя. Красиво сделано, Лорен! Новичок Крис Хемсворд тоже неплохо справился. Так что, когда карьера в кино пойдёт на спад лет через 50, ты всегда сможешь вести прогнозы погоды

Philosophical46

Конечно, в Австралии много ядовитых существ, но водятся и Хемсворты на свободном выгуле!

RoxaneLawler

Даже Мстители бессильны перед этим коварным врагом: 12 примеров, как герои будут выглядеть в старости

На Reddit в разделе, созданном фанатами вселенной Marvel, пользователь ColdBudLight98 поделился фотографиями, которые отвечают на вопрос, как в старости будут выглядеть Мстители. Правда, на кадрах были и те герои, кому не было суждено дожить до преклонных лет.

Выбор редакции

Loading...