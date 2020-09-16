Крис Хемсворт неожиданно появился в прямом эфире, застав ведущую прогноза погоды врасплох — видео

Даже Мстители бессильны перед этим коварным врагом: 12 примеров, как герои будут выглядеть в старости На Reddit в разделе, созданном фанатами вселенной Marvel, пользователь ColdBudLight98 поделился фотографиями, которые отвечают на вопрос, как в старости будут выглядеть Мстители. Правда, на кадрах были и те герои, кому не было суждено дожить до преклонных лет.