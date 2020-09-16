Ещё одна девушка рассказала, как женатый Тарзан пытался её соблазнить и звал к себе в номер

Недавно появились слухи, что у супруга Наташи Королёвой есть "беременная любовница-актриса". Дело набирало обороты, и 50-летний Тарзан решил публично признаться, что измена была, однако отметил, что его "склеили" и "набором всяких веществ ввели в состояние полного неадеквата". Но теперь ещё одна девушка решила рассказать про любвеобильность артиста.

Фото © Telegram / Yobajur

Блондинке по имени Анна якобы тоже довелось пообщаться с популярным стриптизёром, пишет телеграм-канал Yobajur. Они познакомились на вокальном конкурсе, где Тарзан был в жюри. В какой-то момент он обратил внимание на привлекательную незнакомку и стал уделять ей внимание. На приложенных кадрах видно, как улыбчивый муж Королёвой страстно обнимает новую подругу-модель.

Фото © Telegram / Yobajur

События развивались стремительно, и вскоре темпераментный артист перешёл уже к более серьёзным действиям, чем объятия. Он пригласил любопытную Анну к себе в отель. Однако девушка не планировала заходить так далеко, зная, что у артиста есть жена. Поэтому, по её словам, отказалась от пикантного предложения.

Фото © Instagram / tarzan___official, Telegram / Yobajur