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Ещё одна девушка рассказала, как женатый Тарзан пытался её соблазнить и звал к себе в номер

По словам девушки, она решила проверить, чем обернётся его симпатия.

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Фото © Instagram / tarzan___official, Telegram / Yobajur

Недавно появились слухи, что у супруга Наташи Королёвой есть "беременная любовница-актриса". Дело набирало обороты, и 50-летний Тарзан решил публично признаться, что измена была, однако отметил, что его "склеили" и "набором всяких веществ ввели в состояние полного неадеквата". Но теперь ещё одна девушка решила рассказать про любвеобильность артиста.

Фото © Telegram / Yobajur

Фото © Telegram / Yobajur

Блондинке по имени Анна якобы тоже довелось пообщаться с популярным стриптизёром, пишет телеграм-канал Yobajur. Они познакомились на вокальном конкурсе, где Тарзан был в жюри. В какой-то момент он обратил внимание на привлекательную незнакомку и стал уделять ей внимание. На приложенных кадрах видно, как улыбчивый муж Королёвой страстно обнимает новую подругу-модель.

Фото © Telegram / Yobajur

Фото © Telegram / Yobajur

События развивались стремительно, и вскоре темпераментный артист перешёл уже к более серьёзным действиям, чем объятия. Он пригласил любопытную Анну к себе в отель. Однако девушка не планировала заходить так далеко, зная, что у артиста есть жена. Поэтому, по её словам, отказалась от пикантного предложения.

Фото © Instagram / tarzan___official, Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / tarzan___official, Telegram / Yobajur

Напомним, что "беременную любовницу" Анастасию Наташа Королёва якобы обвинила в краже ювелирных украшений на сумму 5,2 миллиона, а также 3 тысячи евро. Тарзан в своём заявлении тоже указал, что в воровстве виновата его "горе-любовница" и её подруги. Анастасия подтвердила, что с Глушко у неё были интимные отношения, но обвинения в краже отрицает. "Я боюсь за свою жизнь, жизнь своих близких. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала", — отметила она.

В чём секрет привлекательности "беременной любовницы" Тарзана, которую Королёва обвинила в краже 5 млн

Девушка не боится пикантных фотосессий и упоминает Тарзана в своих записях.

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