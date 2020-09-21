Депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал вредоносной идею о введении четырёхдневной рабочей недели. По его мнению, это никак не скажется на производительности труда и на экономике, но может спровоцировать ещё большее увлечение граждан алкогольными напитками.

— Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния. [Потребление алкоголя] однозначно вырастет. Потому что индустрия занятости наших людей, чтобы они могли пойти с семьёй куда-то, в подавляющем большинстве субъектов РФ не развита, а там, где развивается, она развивается недостаточными темпами, — отметил Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Он вспомнил время, когда страна с шестидневной рабочей недели перешла на пятидневную — ради увеличения производительности труда. Но, как добавляет Онищенко, в результате особого научно-технического взрыва не наблюдается. А четырёхдневка, по его мнению, усугубит эту ситуацию. Особенно в нынешнем положении, когда пандемия не в лучшую сторону повлияла на экономику во всех странах.