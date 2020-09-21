Умер человек, познакомивший СССР с Pepsi

В 2004 году бизнесмен получил российскую награду — орден Дружбы.

19 сентября в возрасте 99 лет умер бывший директор PepsiCo Дональд Кендалл, сообщает The Wall Street Journal. Именно он познакомил жителей СССР с этим напитком в 1970-х.

Кендалл возглавлял компанию PepsiCo Inc. с 1963 по 1986 год. За 23 года, что он оставался у руля, выручка её выросла в 40 раз, что помогло оттеснить главного конкурента — Coca-Cola Co. С этого началось знаменитое противостояние брендов под названием "Война колы", которое продолжается до сих пор.

В 1959 году бизнесмен участвовал в национальной выставке США в Москве, где угостил продукцией своей компании советского лидера Никиту Хрущёва. Это привело к тому, что в 70-х годах между странами была организована бартерная сделка: в США начали продавать советскую водку, а в СССР наладили производство колы. В 2004 году Дональд Кендалл получил российскую награду — орден Дружбы.