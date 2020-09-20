Умер актёр из "Папиных дочек" Владимир Чуприков

На 57-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Чуприков. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ), где артист служил с 1988 по 2000 год.

— Владимир Олегович окончил Студию при Центральном Детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра. Сыграл в "Бане", "Димке-невидимке", во "Сне с продолжением", в легендарной "Ловушке № 46...". Наши соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

О смерти актёра также рассказала супруга Наталья на его странице в "Фейсбуке". По её словам, Чуприков умер на даче в деревне в Ивановской области, предварительная причина смерти — остановка сердца. Он ушёл из жизни накануне, 19 сентября.

Чуприков сыграл во множестве российских сериалов и фильмов. Он исполнил роль Хрущёва в фильме "Гагарин. Первый в космосе", начальника ОВД в сериале "Метод", сыграл дядьку в фильме "Адмиралъ", Атрощенко в сериале "Срочно номер 2", капитана милиции Шмакова в "Папиных дочках".