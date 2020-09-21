Российских туристов предупредили о возможном аресте в Таиланде из-за нового закона

В Таиланде готовится новый закон о продлении туристических виз, из-за которого иностранцам могут грозить аресты. Об этом пишет Ura.ru.
Более 150 тысяч находящихся сейчас в Таиланде иностранцев должны продлить туристические визы до 26 сентября, сообщают местные СМИ. В противном случае им предъявят обвинения в превышении срока легального пребывания в стране, что грозит тюремным заключением или крупным штрафом.
Как сложилась судьба парня из Омска, который застрял на карантине в Таиланде, где его спас местный монахРоссиянин Никита Прошин поставил себе цель: весь 2020 год провести в путешествиях. Всё бы ничего, вот только пандемия CoViD-19 застигла его, когда он был в Таиланде. Вместо того чтобы возвращаться домой в Омск, парень решил остаться в стране и теперь ни о чём не жалеет.
Как отмечает агентство, пойти на такой шаг властей вынудило недовольство местного населения: жители Таиланда винят туристов в безработице и распространении в стране коронавируса.
— Всё зависит от того, какой вектор примут власти Таиланда. Если это желание подыграть настроению местного населения, то правоохранители не будут на это [просроченные визы] реагировать. Если действительно Таиланд хочет избавиться от иностранцев, проблему быстро решат жёсткими способами, — рассказал агентству исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев.
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Также он добавил, что чаще всего по туристической визе в королевстве проживают российские бизнесмены и владельцы недвижимости. Сейчас вернуться в Россию они могут только через Арабские Эмираты, поскольку авиасообщение между Таиландом и РФ приостановлено.
Отмечается, что для Таиланда Россия стала одним из важнейших государств для развития экономики. Это недорогая круглогодичная страна для отдыха, с которой у России нет конфликтов. По мнению туристического эксперта, королевство может вновь стать массовым направлением для россиян, когда ситуация с коронавирусом в стране станет спокойнее.
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