Российских туристов предупредили о возможном аресте в Таиланде из-за нового закона

Как сложилась судьба парня из Омска, который застрял на карантине в Таиланде, где его спас местный монах Россиянин Никита Прошин поставил себе цель: весь 2020 год провести в путешествиях. Всё бы ничего, вот только пандемия CoViD-19 застигла его, когда он был в Таиланде. Вместо того чтобы возвращаться домой в Омск, парень решил остаться в стране и теперь ни о чём не жалеет.