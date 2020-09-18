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В Москве ураганный ветер повалил футбольные ворота на мужчину. Ему сломало позвоночник

За прошедшие сутки в городе выпало свыше половины месячной нормы осадков.

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Фото © Pixabay

Футбольные ворота упали накануне на московском стадионе "Крылья Советов" из-за порыва ветра. Они упали на 33-летнего мужчину. Пострадавший получил перелом позвоночника и был доставлен в больницу, передаёт "Интерфакс".

По данным собеседника агентства, госпитализированный находится в состоянии средней степени тяжести.

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В столице до конца суток действует экстренное предупреждение о непогоде.

Другой источник уточнил, что скорость порывов ветра в столице достигала 21–22 метров в секунду. В разных районах Москвы было повалено свыше 120 деревьев, повреждено более 40 автомобилей.

Как уточнили в московском метеобюро, менее чем за сутки местами выпало до 4,5 сантиметра осадков, то есть до 70% сентябрьской нормы — она составляет 6,5 сантиметра.

Напомним, в Московской области ураган оставил без света свыше 2,5 тысячи человек. К утру 18 сентября электричество в жилых домах было восстановлено. Из-за непогоды оказалось повалено свыше 110 деревьев, они повредили около двух десятков машин. Также известно о пяти пострадавших.

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