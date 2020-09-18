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Володин заявил об ответственности иностранных спецслужб за ситуацию с Навальным

Он призвал бундестаг вновь обсудить причастность западных чиновников к произошедшему.

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

За ситуацией с Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств, об этом свидетельствуют заявления Европейского парламента, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что страны Запада должны принять меры ответственности в отношении инициаторов "подобных решений", если в них существуют такие понятия, как закон, демократия и международное право, передаёт пресс-служба Думы.

Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения бундестагу ещё раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники, — сказал Володин.

Погибли бы все, кто её трогал. Создатель "Новичка" прокомментировал появление "бутылки с ядом" в деле Навального

Биохимик посмотрел видеозапись из номера блогера в томской гостинице, в которой якобы могли нанести вещество на ёмкость.

Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что разобраться с этим вопросом было бы правильно властям не только Германии, но и других стран Европы.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели вещества усомнились в этом.

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