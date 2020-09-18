Володин заявил об ответственности иностранных спецслужб за ситуацию с Навальным

Он призвал бундестаг вновь обсудить причастность западных чиновников к произошедшему.

За ситуацией с Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств, об этом свидетельствуют заявления Европейского парламента, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что страны Запада должны принять меры ответственности в отношении инициаторов "подобных решений", если в них существуют такие понятия, как закон, демократия и международное право, передаёт пресс-служба Думы.

— Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения бундестагу ещё раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники, — сказал Володин.