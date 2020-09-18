Электричество в жилых домах Подмосковья восстановлено после урагана

Электроснабжение в населённых пунктах Подмосковья, которое было нарушено из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.
— По состоянию на 8:00 мск все населённые пункты, отключённые от электроэнергии в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических условий, подключены по штатной схеме, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в работах по ликвидации последствий участвовало 40 бригад (в общей сложности — 246 человек) и 52 единицы техники.
Погодный апокалипсис. В Москве ураган швырнул металлический контейнер на машины — видеоВ столице до конца суток действует экстренное предупреждение о непогоде.
Кроме того, были завершены работы по распиловке упавших от урагана деревьев. Спасатели развернули оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сильного ветра и дождя в Московской области без электроэнергии осталось более 2,5 тысячи человек в 65 населённых пунктах. Было повалено свыше 110 деревьев, которые повредили около двух десятков машин. Также известно о пяти пострадавших.