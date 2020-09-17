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Ураган в Подмосковье оставил без света свыше 2,5 тысячи человек — видео

Также известно о более 110 поваленных деревьев и пяти пострадавших.

Видео © Twitter / mehanick36

Более 2,5 тысячи жителей Московской области в 65 населённых пунктах остались без электричества после прошедшего урагана. Об этом сообщили в экстренных службах.

В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества, — приводит ТАСС текст сообщения.

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В столице до конца суток действует экстренное предупреждение о непогоде.

Непогода также повалила свыше 110 деревьев, которые повредили более двух десятков машин. Также известно о пяти пострадавших, трое из которых получили травмы после падения дерева на остановку в деревне Дубровки в Солнечногорске.

По данным МЧС, 18 сентября в Подмосковье не ожидается неблагоприятных метеорологических явлений.

Ранее Лайф сообщал, что ураган во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж.

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