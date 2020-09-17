Ураган в Подмосковье оставил без света свыше 2,5 тысячи человек — видео

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Более 2,5 тысячи жителей Московской области в 65 населённых пунктах остались без электричества после прошедшего урагана. Об этом сообщили в экстренных службах.

— В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества, — приводит ТАСС текст сообщения.

Непогода также повалила свыше 110 деревьев, которые повредили более двух десятков машин. Также известно о пяти пострадавших, трое из которых получили травмы после падения дерева на остановку в деревне Дубровки в Солнечногорске.

По данным МЧС, 18 сентября в Подмосковье не ожидается неблагоприятных метеорологических явлений.