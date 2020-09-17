В МИД РФ сообщили о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели настоящую тайную операцию по забору дополнительных биоматериалов у блогера Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Дипведомство отмечает, что на протяжении всей прошлой недели в ответ на обращения в технический секретариат ОЗХО ответственные лица "пожимали плечами" и утверждали, что речи о подключении организации ко всей этой истории не идёт.
— А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, — заявили в МИД.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
Затем анализы передали в две лаборатории ОЗХО. По мнению министерства, ими могут оказаться уже известные по "делу Скрипалей" лаборатории в британском Портон-Дауне и швейцарском Шпице.
— С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов, — заключили в МИД.
Погибли бы все, кто её трогал. Создатель "Новичка" прокомментировал появление "бутылки с ядом" в деле НавальногоБиохимик посмотрел видеозапись из номера блогера в томской гостинице, в которой якобы могли нанести вещество на ёмкость.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели вещества усомнились в этом.