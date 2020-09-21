Суд подтвердил законность обвинения Фургала в убийстве бизнесмена Зори

Впрочем, соответствующее обвинение уже было предъявлено Фургалу в начале сентября. Теперь он проходит в деле по трём эпизодам. Это также организация убийства предпринимателя Олега Булатова и покушение на бизнесмена Александра Смольского.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.