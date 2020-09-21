Три европейские страны предложили дать Белоруссии безвизовый режим

Лидеры Литвы, Польши и Румынии представили своё видение "пакета помощи" Белоруссии. Президенты уверены, что знают, как способствовать развитию там демократии. Официальное заявление опубликовано на сайте президента Польши.

— Мы — президенты Польши, Литвы и Румынии, — как члены Евросоюза, <...> заявляем о нашем желании поддержать жителей Белоруссии в устройстве демократии путём честного избрания руководителя государства, свободы мирного населения, рыночной экономики и соблюдения законов, — говорится в сообщении.

В "пакете помощи" предлагается содействие в торговле с Евросоюзом, помощь в переговорах для вступления во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим, содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Белоруссии, доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики и увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и повышении объёма инвестиций.

Также лидеры трёх стран призвали международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу в подготовке позитивной повестки дня для Белоруссии и поддержать предложенный "пакет".