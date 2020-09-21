Три европейские страны предложили дать Белоруссии безвизовый режим

Лидеры Литвы, Польши и Румынии представили своё видение "пакета помощи" Белоруссии. Президенты уверены, что знают, как способствовать развитию там демократии. Официальное заявление опубликовано на сайте президента Польши.
— Мы — президенты Польши, Литвы и Румынии, — как члены Евросоюза, <...> заявляем о нашем желании поддержать жителей Белоруссии в устройстве демократии путём честного избрания руководителя государства, свободы мирного населения, рыночной экономики и соблюдения законов, — говорится в сообщении.
МВД Белоруссии сообщило о задержании 430 человек в ходе протестов 19 сентябряОбщее число участников 11 протестных акций не превысило 900 человек, уточнили в ведомстве.
В "пакете помощи" предлагается содействие в торговле с Евросоюзом, помощь в переговорах для вступления во Всемирную торговую организацию, безвизовый режим, содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Белоруссии, доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики и увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и повышении объёма инвестиций.
Также лидеры трёх стран призвали международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу в подготовке позитивной повестки дня для Белоруссии и поддержать предложенный "пакет".
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, в этом месяце стало известно, что Евросоюз готовит для Белоруссии и некоторых россиян санкции. В МИД РФ назвали такие действия европейских стран незаконными, а в самой Белоруссии уже подготовили ряд ответных санкций.