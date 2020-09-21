Отопление в Подмосковье включат на этой неделе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил на этой неделе начать подачу отопления в жилые дома. Из-за холодных ночей и сезона ОРВИ этот процесс решено запустить раньше обычного, чтобы "не морозить людей".

— С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД [многоквартирные дома]. Мы видим прогноз на два-три дня — до 20 градусов днём, однако ночи очень холодные, — цитирует Воробьёва пресс-служба областного правительства.