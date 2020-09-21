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Отопление в Подмосковье включат на этой неделе

В регионе по ночам уже установилась низкая температура.

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Фото © Pixabay

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил на этой неделе начать подачу отопления в жилые дома. Из-за холодных ночей и сезона ОРВИ этот процесс решено запустить раньше обычного, чтобы "не морозить людей".

С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД [многоквартирные дома]. Мы видим прогноз на два-три дня — до 20 градусов днём, однако ночи очень холодные, — цитирует Воробьёва пресс-служба областного правительства.

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Местами он сопровождался дождём.

В Москве отопление также включат раньше срока, распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение было принято, чтобы жители столицы меньше простужались.

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