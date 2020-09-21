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Партия Зеленского нарвалась на критику, разместив на иконе Богородицы свой логотип

Соратники президента Украины из Закарпатья хотели поздравить избирателей с православным праздником, но что-то пошло не так.

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Фото © Facebook / "Слуга народа Иршава"

Ячейка украинской партии "Слуга народа" оказалась в центре скандала, разместив логотип своей политсилы на иконе Богородицы и покрасив её в "фирменный" партийный зелёный цвет. Таким образом соратники Владимира Зеленского в городе Иршава (Закарпатская область) решили поздравить украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы.

Скриншот со страницы ячейки "Слуги народа" в Facebook (пост уже удалён)

Скриншот со страницы ячейки "Слуги народа" в Facebook (пост уже удалён)

В этот день традиционно молятся Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у неё защиты и благословения, — говорится в сообщении, размещённом в Facebook политсилы.

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На Руси этот праздник могли отмечать несколько дней подряд.

Несмотря на мирное содержание сообщения, оно вызвало дискуссию у пользователей соцсетей. Некоторые сочли совмещение религиозной и партийной символики неуместным. В комментариях обвиняли соратников Зеленского в "богохульстве" и призывали жаловаться на этот пост, поскольку он "оскорбляет чувства верующих".

Скандал вокруг поста с Богородицей использовали и политические оппоненты действующего президента Украины. К примеру, украинский политолог Тарас Березовец, близкий к Петру Порошенко, обвинил окружение Зеленского в безумии.

Вероятно, пришло время, когда "слуги" начали редактировать иконы своими символами. Безумие перешло на новый уровень, — написал он в соцсетях.

Украинская журналистка Соня Кошкина, которая утверждала, что Зеленский решил баллотироваться в президенты "по приколу", чтобы "чисто поржать", тоже разместила осуждающий пост в своём Facebook.

Они там совсем идиоты, что ли? Богородица на плашке "Слуга народа"?! — возмутилась она.

Отметим, что партийная ячейка "Слуги народа" уже удалила запись, вызвавшую неоднозначную реакцию у некоторых интернет-пользователей, хотя среди комментаторов были и те, кто выступал в их защиту. Далеко не все украинцы сочли логотип на иконе оскорблением религиозных чувств и призывали соотечественников не разжигать споры в великий праздник.

Ранее Лайф рассказывал, как депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику Зеленского. Речь идёт о Гео Леросе, который опубликовал в соцсети видеозапись, где человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, якобы предлагает "устроить" определённых людей на должности в органах власти.

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