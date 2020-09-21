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В WhatsApp появится долгожданная функция

Благодаря ей пользователи получат большую свободу в пользовании приложением.

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Фото © Zuma \ TASS

В приложении WhatsApp появится новая функция — теперь к одной учётной записи можно будет подключить несколько устройств. Об этом сообщает WABetaInfo.

После обновления в приложении появится раздел "Привязанные устройства", где пользователь сможет подключить к своему аккаунту до четырёх гаджетов. Отмечается, что благодаря новой функции мессенджер будет доступен на компьютере без подключения через смартфон.

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Включить функцию пользователь может не сразу.

Также на привязанных устройствах можно будет синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определённые чаты. Как сообщает портал, разработчики уже подготовили заключительную версию обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.

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