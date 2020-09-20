"Что вообще происходит?" Почему iOS 14 — повод сменить iPhone на Android

На следующий день после презентации iPad и Apple Watch вышла долгожданная iOS 14. В ней появились функции, которые фанаты ждали аж целых 5 лет. Только вместе с ними появились и баги, а разработчики приложений массово обвиняют Apple в репрессиях и монополизме.

Чем интересна iOS 14?

Операционная система привлекла внимание новыми возможностями. Это те функции, которые фанаты ждали с 2015 года ещё в iPhone 7: виджеты на рабочем столе, режим "картинка в картинке", входящий вызов в уведомлении.

Лайф уже тестировал первую бета-версию операционной системы и рассказывал об основных изменениях. С того момента разработчики не добавляли другие возможности.

Коротко, как выглядят главные нововведения:

Виджеты на рабочем столе

Скрин © LIFE

Режим "картинка в картинке". Можно одновременно смотреть видео и листать соцсети.

Скрин © LIFE

Библиотека приложений. Они отсортированы по назначению: соцсети, развлечения, утилиты и прочее. Найти нужное теперь проще.

Скрин © LIFE

Звонки и Siri не на весь экран, а в виде уведомлений.

Скрин © LIFE

Кроме того, Apple уделила внимание безопасности личных данных пользователя. Теперь система оповещает, когда приложение копирует содержимое буфера обмена. Программы получают доступ только к выбранным файлам, а не ко всем. Вы открываете Telegram, выбираете "Отправить файл" — и система предлагает выбрать те, к которым приложение будет иметь доступ.

Нововведения полезные. Только вместе с ними в операционной системе появились неприятные баги. Пользователи жалуются на нестабильность iOS 14 и ошибки в конкретных приложениях.

iOS 14 вышла слишком быстро. Из-за этого появились глюки

Разработчики приложений для App Store выразили недовольство отношением Apple, пишет издание Mashable. Компания объявила о выходе новой операционной системы iOS 14 за сутки до релиза.

Этого времени не хватило для оптимизации приложений под новую версию. Причём она вышла спустя сутки после осенней презентации. Это слишком короткий период. В 2019 году iOS 13 стала доступна для установки через десять дней после презентации iPhone 11, и у разработчиков приложений было время подготовиться к её выходу.

— Что вообще происходит? Apple выпускает iOS 14 завтра, не предупредив разработчиков и не предоставив окончательных инструментов для отправки приложений, — написал один из них. Усугубляют ситуацию недавние изменения в гайдлайнах для разработчиков. За несколько дней до презентации Apple пересмотрела правила App Store.

Изменения коснулись облачных игровых сервисов и потоковых игр. Для работы игр из облака их нужно загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения стримингового сервиса. То есть разработчикам разрешено делать приложение-каталог, в котором будет список доступных облачных игр, но при этом каждая игра должна являться отдельным приложением и быть заранее установлена на устройство.

Это одна из проблем. Любое приложение требует оптимизации под новую версию операционной системы. На это нужно время. Обилие багов в iOS 14 можно объяснить только её поспешным релизом. Вот главные ошибки.

После перезагрузки настройки приложений по умолчанию сбрасываются

В iOS 14 появилась возможность выбрать браузер и электронную почту по умолчанию. С заводскими настройками это Safari и iCloud соответственно. Из-за давления антимонопольных органов Apple позволила менять их — сделать основным браузером, например, Google Chrome, а почтой — Outlook.

Выбор браузера по умолчанию. Скрин © LIFE

Как выбрать основной браузер: пройдите в "Настройки" —> Интересуемый браузер (Chrome или Safari) и активируйте "Браузер по умолчанию".

Как выбрать основной почтовый клиент: пройдите в "Настройки" —> Интересуемый почтовый клиент (почта iCloud или Spark) и активируйте "Почта по умолчанию".

Издание 9to5mac заметило баг в первой версии операционной системы — если iPhone перезагрузить, настройки приложений по умолчанию сбрасываются. Браузером по умолчанию снова становится Safari, а почтой — iCloud.

Chrome некорректно отображает веб-страницы

Мы заметили: если открыть страницу в Google Chrome и перевести смартфон в горизонтальное положение, а потом обратно в вертикальное, часть страницы залезет влево, а справа будет мёртвая область.

Сайт в вертикальном положении после переключения из горизонтального. Часть страницы съехала влево. Скрин © LIFE

Проблема касается браузера и операционной системы, а не конкретного сайта. Она присутствует на всех ресурсах, если открывать их через Google Chrome.

Виджет времени отображает не те города

Теперь виджеты можно ставить на рабочий стол. Один из самых удобных — виджет времени в разных часовых поясах. Вы увидите, который час, например, в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Проблема в том, что он не отображает города, установленные в настройках.

Допустим, мы выбрали те же Москву, Екатеринбург и Владивосток. Но в виджете будут стоять города по умолчанию: Купертино, Токио, Сидней, Париж. Фактически виджет становится бесполезным.

Слева вручную выбранные города, справа — установленные разработчиками iOS по умолчанию. Скрин © LIFE

iOS 14 просто нестабильная. Проблемы появляются через раз и не у всех, но они есть

Главная проблема iOS 14 — нестабильность. Одна проблема может появляться или нет на разных устройствах. Частая ситуация: заметил баг, спустя какое-то время захотел воспроизвести его снова — и не получается. Потому что баги выскакивают случайным образом.

Если открыть поиск по приложениям и файлам, под ним не появятся недавно открытые программы и команды Siri, только строка, хотя так быть не должно. Свайпаешь ещё раз — приложения, файлы и команды на месте.

Под строкой поиска должны быть недавно открытые приложения. Скрин © LIFE

Периодически не появляется библиотека приложений. После свайпа от рабочего стола к ней появляется пустой экран. Несколько свайпов влево-вправо — и она появляется. А потом снова пропадает.

Зачем так рано выпускать iOS 14 и мучить пользователей?

Apple не решила проблемы прошлогодних версий операционных систем. Они по-прежнему нестабильны. Разработчики исправят ошибки на ходу. Только пользователи будут мучиться от массы багов и нестабильной работы. Телефон может подвести в ответственный момент, ориентироваться станет сложнее из-за периодических ошибок в поиске, читать статьи менее приятно из-за недоработки в Google Chrome. Это повод засмотреться на Android. Там производители могут затянуть релиз на полгода, но финальная версия будет стабильной.