Новые Apple Watch и iPad дико дорогие. Как скоро подешевеют предыдущие модели?

Прошлогодние модели устройств Apple, как правило, дешевеют на $100 после выхода новых. Это шанс сэкономить и купить гаджет «яблочного» бренда, не переплачивая за последнюю модель. Самое время изучить старые устройства и сравнить с новинками.

Apple обновила линейки Watch, iPad и iPad Air. В них новые устройства появляются каждый год. Нет сомнений, что после выхода следующего поколения старые модели останутся в магазинах. Логичный вопрос: может, одно из таких устройств взять выгоднее, чем новинку?

— Выход новинок не повлиял на стоимость предыдущих моделей. Все цены остались на прежнем уровне, — комментирует ситуацию пресс-служба "Связного".

Ozon также не замечает радикальных изменений в ценах. Скидки на часы и планшеты есть, однако их размер не превышает 10%, рассказали Лайфу в маркетплейсе. Спрос на устройства высокий, поэтому опускать ценник нет смысла.

Из-за новой стратегии Apple выбор между новым и старым будет сложнее. Вышедшие устройства займут место "не самых совершенных девайсов, а попроще". А эта ниша до недавнего времени была занята прошлогодними устройствами.

Фото © Getty Images / Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Так не раз уже было со смартфонами. Осенью 2017 года вышел iPhone X, в следующем году его сменил XS, а место уровнем ниже занял XR. В итоге X стоил даже дороже XS. А официально его сняли с продажи, это были остатки со складов магазинов. То же самое было с iPhone 8 и SE.

По такой же схеме Apple Watch SE вытеснят Series 5, а iPad Air похоронит iPad Pro (2018).

Только старые часы и планшеты всё равно подешевеют. Во-первых, Apple откажется не от всех устройств. Watch Series 3 займут нишу бюджетных часов. Во-вторых, если компания откажется от моделей, цены на них снизят продавцы. Первое время вам будут доступны остатки со складов, выпадет шанс забрать их. Также есть серые продавцы. Они регулируют стоимость товаров самостоятельно. Как только выйдет новое поколение, цены на "Яндекс.Маркете" явно упадут. Покупать их безопасно. На них также распространяется гарантия Apple, и их будут обслуживать авторизованные сервисные центры. Осталось решить, какой девайс брать — новый или старый.

Разберём подробнее, какие планшеты и часы стоит брать, а какие нет.

Apple Watch Series 6: топ во всём, но очень дорого

Фото © Apple

Цена — от 36 990 рублей.

Самая совершенная модель. Фишка часов — мониторинг физической активности. Эти предлагают максимальную функциональность. Часы предлагают новую возможность — определение уровня кислорода в крови.

Помимо этого, часы предлагают широкий набор параметров физической активности. Это тренировки, распознавание падения, измерение ЭКГ.

Внешне часы почти не отличаются от предыдущих поколений, правда, ряд мелочей можно заметить. Приятное дополнение — моноремешок. У него нет ни пряжки, ни застежки. Так на запястье не создаётся давление, и внешне часы выделяются.

Корпус часов тоже премиальный. Он выполнен из титана. Кроме того, можно взять устройство в синем или красном цвете PRODUCT RED, чтобы они были заметнее. Подойдёт вам, если вам нужны лучшие часы на рынке или вы хотите видеть на запястье дорогой, стильный и удобный аксессуар.

Apple Watch SE: средний класс и заявка на звание бестселлера

Фото © Apple

Цена — от 24 990 рублей.

Новая линейка часов. Она призвана заменить предыдущие поколения, которые после выпуска нового дешевеют и продолжают продаваться.

Здесь нет ЭКГ, замера уровня кислорода в крови и Always On (когда экран горит постоянно). Зато есть другие важные возможности вроде распознавания падения. Аксессуар определит, что вы резко упали, с помощью гироскопа и акселерометра. Если вы не поднимаетесь после падения, он позвонит в скорую или близким.

Apple Watch Series 3. Входной билет в экосистему

Фото © Getty Images / Justin Sullivan

Цена — от 17 000 рублей.

Возможное снижение — до 10 000 рублей.

Это выбор тех, кому нужен минимум от носимого устройства: базовые параметры физической активности (пульс, сон и подобное), тренировки, приём звонков и уведомлений, управление музыкой и Apple Pay.

Фактически вы получите Xiaomi Mi Band, стоящий 2000 рублей. Только с увеличенным экраном и лучшим сопряжением с iPhone. Другая фишка Apple Watch — показ картинок из уведомлений во всех приложениях. Например, Samsung Galaxy Watch 3 умеют так в "Вотсапе", но в "Телеграме" по-прежнему отображается текст "Фотография". В общем, оптимальное устройство для погружения в мир Apple Watch.

Apple Watch Series 5: альтернатива SE с замером ЭКГ

Фото © Getty Images / Tomohiro Ohsumi

Цена — от 32 990 рублей.

Возможное снижение — до 25 000 рублей.

Магазины очевидно выставят их на главную страницу или повесят большую скидку. Вам стоит задуматься. Устройство хуже Series 6 по параметрам и возможностям, но лучше SE.

Тут стоит процессор S5, более слабый, чем в Series 6. Нет определения уровня кислорода в крови. Зато у него есть преимущества перед SE, хотя и несущественные. Тут добавлены ЭКГ и удобная возможность Always On, чтобы циферблат всегда горел на экране. Вы получите больше данных о здоровье, и эти часы удобнее.

iPad Pro 2020: если вы отказались от ноутбука в пользу планшета

Фото © Apple

Цена — от 69 990 рублей.

Эта модель создана для людей, которые используют планшет в роли ноутбука. Прежде всего она ориентирована на творческих людей для создания контента. Рисование, съёмка, поддержка графических редакторов — всё выполнено на топовом уровне.

Процессор устройства — A12Z Bionic. С ним планшет работает быстрее большинства ноутбуков. Фишка iPad Pro — датчик LiDAR для определения расстояния от камеры до объекта. Это улучшает работу сервисов дополненной реальности. Пока это пустые слова, но у индустрии на неё большие планы.

Экран — Liquid Retina. Рамка тонкая, кнопки Home нет, для разблокировки используется Face ID. Цветопередача сверхточная благодаря технологиям ProMotion и True Tone. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Экран разработан для рисования или обработки фото. А помогут в этом стилус Apple Pencil второго поколения и съёмная клавиатура Magic Keyboard. В общем, самый совершенный планшет из имеющихся у Apple.

iPad Air: для профессиональных задач, но попроще

Фото © Apple

Цена — от 55 990 рублей.

Выбор по умолчанию среди айпадов в 2020 году. Он предлагает лучшие параметры и возможности, стоя при этом приемлемые 55 990 рублей.

Гордость iPad Air — процессор A14 Bionic. Это самый совершенный чип, изготовленный по 5-нанометровому техпроцессу. С ним устройство на 40% быстрее предшественника, а графика шустрее на 30%.

Поддерживаются Magic Keyboard и Apple Pencil второго поколения. Суть стилуса — в возможности рисовать с плавными тональными переходами. Кисти можно менять прямо в процессе работы. Доступны съёмка и монтаж в разрешении 4K.

Экран — Liquid Retina с диагональю 10,5 дюйма и матрицей типа IPS. Из минусов — Touch ID вместо Face ID. Датчик расположен на боковой грани корпуса. Это планшет, скорее, для профессиональных задач.

iPad восьмого поколения: выбор по умолчанию

Фото © Apple

Цена — от 29 990 рублей.

Это устройство удивило меньше, чем Air. Главные нововведения — появление USB-C и процессора A12 Bionic, который стоит в iPhone XR, XS и XS Max.

На этом видимые улучшения заканчиваются. iPad восьмого поколения — планшет Apple в классическом корпусе: с кнопкой "Домой" и широкой рамкой на передней панели. Из приятного — порт USB-C, поддержка Apple Pencil первого поколения и Smart Keyboard.

С такими параметрами iPad восьмого поколения — выбор по умолчанию в 2020 году. Он предлагает все необходимые возможности (рисование, набор текста, просмотр контента) за разумные деньги.

В США устройство продаётся школьникам и студентам со скидкой в $100. В России также устраиваются акции Apple для учащихся. Сейчас они действуют на MacBook Air и iPad Pro. Вполне вероятно, что iPad восьмого поколения станет доступнее и для российских школьников и студентов.

Не покупайте: iPad Air 2019

Фото © Getty Images / Neil Godwin / Future Publishing

Цена — от 42 990 рублей.

Возможное снижение — до 35 990 рублей.

Он стоит дороже iPad восьмого поколения во всех комплектациях, хотя возможности предлагает те же. Чип A12 Bionic, поддержка Apple Pencil первого поколения и Smart Keyboard, экран с диагональю 10,5 дюйма. Точный клон. Зачем тогда переплачивать?

iPad седьмого поколения: возможность сэкономить, выбрав его вместо iPad восьмого поколения

Фото © Apple

Цена — от 27 990 рублей.

Возможное снижение — до 20 990 рублей.

Отличить их друг от друга просто: у новой модели USB-C, у старой Lightning. Первый разъём гораздо совершеннее, универсальнее и удобнее.

Здесь стоит процессор гораздо слабее — A10 Fusion. Компромиссы, но пойдя на них, вы сэкономите до 10 000 рублей.

Не покупайте: iPad mini. В эпоху "лопат" он бесполезен

Фото © Apple

Цена — 37 990 рублей.

Возможное снижение — до 30 990 рублей.

Один параметр: экран — 7,9 дюйма. На полтора дюйма больше, чем у среднестатистического смартфона в 2020 году. Смысл iPad — предложить большой экран в эргономичном корпусе. Зачем предлагать такой же, как у современных смартфонов?

Кроме того, устройство стоит дороже iPad восьмого поколения. А у него более ограниченный набор возможностей: чип — тот же A12, поддерживается Apple Pencil первого поколения, но подходящей физической клавиатуры нет.

iPad mini — самый странный релиз Apple после iPod touch.

Не покупайте: iPad Pro 2018

Фото © Getty Images / John Brecher for The Washington Post

Цена — от 62 990 рублей.

Возможное снижение — до 55 990 рублей.

Вечная беда iPad Air: прошлогодний Pro всегда стоил столько же, а предлагал почти тот же набор характеристик и возможностей, если не больше.

— В iPad Pro параметры максимально высокие, а в Air компания намеренно экономит. Логичнее взять первый, он надёжнее, — так думали опытные покупатели.

Закономерность не действует в 2020 году. iPad Pro 2018 сняли с производства сразу после выхода модели 2020 года. Его почти не найти в магазинах, а если и получится, то по цене актуальной версии. Он стоит на 10 000 рублей дороже, при том что у iPad Air мощнее процессор. Да, у второго Touch ID, но переплачивать за Face ID странно. Берите Air.

Как отличить iPad седьмого поколения от восьмого? Они же одинаковые

Фото © Apple

По характеристикам. Заходите на сайт компании, изучаете их, потом смотрите страницы в магазинах и сверяете. Это беда всех планшетов и ноутбуков. В линейке смартфонов есть X, XS и 11, у планшетов это iPad Air, iPad Air и iPad Air.

Будьте внимательны и не купите поколение, которое не собираетесь. В 2020 году это проблема юзеров MacBook Air. Модель 2019 года идёт с неудобной клавиатурой-"бабочкой", а версия 2020-го — с классической Magic Keyboard. Люди берут первый, думая, что он новый, и обрекают себя на мучения, хотя могли наслаждаться удобной клавиатурой.