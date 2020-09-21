Тела двух человек нашли в катере у "Бухты радости"

В каюте катера на причале Клязьминского водохранилища в зоне отдыха "Бухта радости" в Подмосковье обнаружены тела 42-летнего мужчины и 39-летней женщины. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах региона, трупы были без признаков насильственной смерти, в связи с чем следователи сделали вывод, что причиной смерти могло послужить отравление угарным газом.

Для установления точных причин смерти тела были отправлены на судебно-медицинское исследование. Также с борта катера был изъят и отправлен на изучение криминалистами бензиновый генератор FUBAG TI 2000.

Также следователи обнаружили на лодке четыре свёртка из фольги с порошкообразным веществом внутри. Их тоже отправили на экспертизу.