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Тела двух человек нашли в катере у "Бухты радости"

Также там обнаружили несколько свёртков с порошкообразным веществом.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В каюте катера на причале Клязьминского водохранилища в зоне отдыха "Бухта радости" в Подмосковье обнаружены тела 42-летнего мужчины и 39-летней женщины. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах региона, трупы были без признаков насильственной смерти, в связи с чем следователи сделали вывод, что причиной смерти могло послужить отравление угарным газом.

Для установления точных причин смерти тела были отправлены на судебно-медицинское исследование. Также с борта катера был изъят и отправлен на изучение криминалистами бензиновый генератор FUBAG TI 2000.

Также следователи обнаружили на лодке четыре свёртка из фольги с порошкообразным веществом внутри. Их тоже отправили на экспертизу.

Двое детей и двое взрослых насмерть отравились угарным газом в Воронежской области

На месте работают криминалисты.

Ранее Лайф сообщал о трагедии в Саратовской области, где целая семья отравилась угарным газом, погиб один человек.

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