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Американские военные предупредили о падении на Землю российского спутника

Аппарат вывели из эксплуатации ещё в 2011 году, однако он до сих пор находится на орбите.

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Фото © mokb-mars.ru

Фото © mokb-mars.ru

ВВС США обнародовали сведения, согласно которым неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдёт в атмосферу над Индийским океаном. Информация появилась на сайте space-track.

Согласно представленным данным, сейчас "Монитор-Э" находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной 196 километров.

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В режим эксплуатации они выйдут в январе-феврале 2021 года.

Российский спутник "Монитор-Э" запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. Его стартовый вес — 750 килограммов. В 2011 году спутник прекратил свою работу из-за возникших в процессе его эксплуатации технических проблем.

Ранее Лайф сообщал о призыве главы ВВС США готовиться к войне с Россией и Китаем.

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