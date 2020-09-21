Американские военные предупредили о падении на Землю российского спутника

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ВВС США обнародовали сведения, согласно которым неработоспособный российский спутник наблюдения Земли "Монитор-Э" завтра войдёт в атмосферу над Индийским океаном. Информация появилась на сайте space-track.

Согласно представленным данным, сейчас "Монитор-Э" находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной 196 километров.

Российский спутник "Монитор-Э" запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. Его стартовый вес — 750 килограммов. В 2011 году спутник прекратил свою работу из-за возникших в процессе его эксплуатации технических проблем.