"Сумма набрана". Подписчики исполнили просьбу депутата скинуться ей на подарок

Депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус рассказала, что обратилась к подписчикам с просьбой скинуться ей на подарок в день рождения, потому что трудится на добровольных началах и не получает зарплату. По Пинус, другого способа исполнения мечты о печи для обжига керамики она просто не нашла.

— Люди полагают, что у муниципальных депутатов огромные зарплаты, а зарплат нет, совсем. Только 10% (это председатель горсовета и его замы) получают зарплаты. Остальные работают на общественных началах, без оплаты за работу. Я — среди таких депутатов. Действительно, я много работаю в своём депутатском статусе, и эта работа не оплачивается, — объяснила Пинус в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам депутата, большинство её подписчиков отнеслись к просьбе положительно. Она признаёт, что порицатели тоже были. При этом нужная сумма на покупку печи уже собрана. Пинус не только пересылали деньги на карту, но и предложили просто подарить муфельную печь. На фоне интереса к её просьбе народный избранник задумалась об участии в создании любительской студии по обжигу керамики.

А в Совете депутатов города не стали комментировать личные активности коллеги в соцсетях и подтвердили, что Наталья работает на общественных началах.

— Это её личный праздник был — день рождения. Я так понимаю, она попросила своих друзей, кто хочет, поучаствовать в подарке. Поэтому не вижу причины, чтобы мы могли комментировать новость как Совет депутатов, — рассказал телеканалу "360" замначальника отдела информационного обеспечения и мониторинга Совета депутатов города Новосибирска.

