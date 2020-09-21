Полтора миллиарда рублей. Потерпевшие по делу Фургала потребовали компенсации

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального ущерба за потерю родных Евгения Зори и Олега Булатова. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина во время рассмотрения жалобы на арест денежных средств на сумму в 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице бывшего главы региона.

— Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд рублей в виде компенсации морального ущерба. Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела, — сказала судья.