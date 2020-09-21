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Телеведущую забрали в психдиспансер после прогулки по подмосковной трассе в костюме Евы

Эксгибиционистку уже проверили на наличие в организме следов наркотиков.

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Видеозапись с места события в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Девушку, которая прогулялась обнажённой по трассе в подмосковном Раменском, отвезли в психоневрологический диспансер. По словам очевидцев, бесплатное "голое представление" для водителей устроила актриса и ведущая телевизионного тревел-шоу Хильда Кармен.

Как стало известно 5-tv.ru, после прогулки девушку доставили в больницу на карете скорой. Экспресс-тест не выявил в крови эксгибиционистки следов каких-либо запрещённых препаратов.

Гуляла по трассе в костюме Евы. Обнажённая женщина поразила автомобилистов в Раменском

Её долго ловили и еле-еле усадили в скорую.

Ранее обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз.

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