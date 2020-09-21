Телеведущую забрали в психдиспансер после прогулки по подмосковной трассе в костюме Евы

Девушку, которая прогулялась обнажённой по трассе в подмосковном Раменском, отвезли в психоневрологический диспансер. По словам очевидцев, бесплатное "голое представление" для водителей устроила актриса и ведущая телевизионного тревел-шоу Хильда Кармен.
Как стало известно 5-tv.ru, после прогулки девушку доставили в больницу на карете скорой. Экспресс-тест не выявил в крови эксгибиционистки следов каких-либо запрещённых препаратов.
Гуляла по трассе в костюме Евы. Обнажённая женщина поразила автомобилистов в РаменскомЕё долго ловили и еле-еле усадили в скорую.
Ранее обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз.