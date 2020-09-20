Новосибирский депутат, отдыхая на Средиземном море, попросила "скинуться" ей на подарок

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус в свой день рождения попросила подписчиков в соцсети помочь ей в исполнении мечты и "скинуться", чтобы она стала реальностью.

Политик рассказала, что увлекается керамикой и мечтает о собственной муфельной печи для обжига, так как в данный момент ей приходится ездить для этого к другим людям. Пинус отметила, что вещь стоит около 100 тысяч рублей, и сама она себе её не купит, потому что "рука не поднимется". Поэтому депутат опубликовала реквизиты своей карты и выразила признательность тем, кто хочет ей помочь.

Примечательно, что свой день рождения Пинус отмечает на берегу Средиземного моря и радует подписчиков видео с пляжа.

Стоит отметить, что в этом году политик снова вошла в горсовет Новосибирска, а несколько лет подряд числится в списке самых бедных депутатов. При этом доходы её мужа оцениваются в несколько миллионов рублей.