"По мановению волшебной палочки". Путин рассказал, как военные возводили медцентры в разгар эпидемии

Президент России Владимир Путин рассказал, как Министерству обороны РФ удалось в короткие сроки возвести ряд медицинских центров в острый период эпидемии коронавируса.

— Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят — как положено, — рассказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о подготовке строительной документации.

Ранее в ходе одного из совещаний Путин заявлял, что такие медцентры возводятся примерно за два с половиной месяца. Комментируя свои слова, президент подчеркнул, что это "фирменный стиль специалистов Минобороны". Глава государства также отметил, что в России всегда были отдельные подразделения строительства, но в 90-х годах они переживали нелучшие времена.

— Сейчас мы воссоздали эту военно-строительную отрасль. И смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы — шестнадцать центров сразу, — отметил Путин.