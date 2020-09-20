Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"По мановению волшебной палочки". Путин рассказал, как военные возводили медцентры в разгар эпидемии

Всё было сделано качественно, подчеркнул глава государства.

19
Post cover

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин рассказал, как Министерству обороны РФ удалось в короткие сроки возвести ряд медицинских центров в острый период эпидемии коронавируса.

Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят — как положено, — рассказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о подготовке строительной документации.

Путин записал обращение для Генассамблеи ООН

Видео покажут в Нью-Йорке 22 сентября.

Ранее в ходе одного из совещаний Путин заявлял, что такие медцентры возводятся примерно за два с половиной месяца. Комментируя свои слова, президент подчеркнул, что это "фирменный стиль специалистов Минобороны". Глава государства также отметил, что в России всегда были отдельные подразделения строительства, но в 90-х годах они переживали нелучшие времена.

Сейчас мы воссоздали эту военно-строительную отрасль. И смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы — шестнадцать центров сразу, — отметил Путин.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами вооружения, которые превосходят разработки других государств, а некоторые из них вовсе не имеют аналогов в мире.

Выбор редакции