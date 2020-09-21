В жуткой аварии в Иркутской области погибло пять человек. Машину разорвало

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Иркутской области на федеральной трассе в Усольском районе произошла жуткая авария. Столкновение легковой машины с грузовиком унесло жизни пяти человек — водителя и четырёх пассажиров "Тойоты Кресты".

По данным Лайфа, водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Через некоторое время машина пошла на обгон, вылетела на встречную полосу. Там водитель не справился с управлением и "тойота" влетела в тягач, который стоял на обочине.

Удар был такой силы, что легковушку разорвало, а её части разметало на десятки метров. Водитель и его пассажиры погибли на месте. Водитель фуры отделался лёгкими травмами, ехать в больницу отказался.