В жуткой аварии в Иркутской области погибло пять человек. Машину разорвало

В Иркутской области на федеральной трассе в Усольском районе произошла жуткая авария. Столкновение легковой машины с грузовиком унесло жизни пяти человек — водителя и четырёх пассажиров "Тойоты Кресты".
По данным Лайфа, водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Через некоторое время машина пошла на обгон, вылетела на встречную полосу. Там водитель не справился с управлением и "тойота" влетела в тягач, который стоял на обочине.
Немой парень проходил мимо места аварии и застыл от горя, когда узнал лицо погибшейТрагическая случайность оборвала жизнь близкого ему человека.
Удар был такой силы, что легковушку разорвало, а её части разметало на десятки метров. Водитель и его пассажиры погибли на месте. Водитель фуры отделался лёгкими травмами, ехать в больницу отказался.
В похожей аварии в Башкирии ранее погибла семья из четырёх человек.