В результате аварии легковушки и грузовика в Башкирии погибла семья из четырёх человек

В Белорецком районе Республики Башкортостан произошла авария с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 23:00 по местному времени (21:00 мск) 19 сентября на 151-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. По данным ГИБДД республики, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик МAN.

В результате происшествия погибло четыре человека, все они находились в легковушке. Как сообщается, водитель автомобиля, его 27-летняя супруга, а также их дети (пяти и восьми лет) скончались на месте до приезда скорой.

В данный момент на месте трагедии работают правоохранительные органы и экстренные службы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.