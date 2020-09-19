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В результате аварии легковушки и грузовика в Башкирии погибла семья из четырёх человек

Уточняется, что все скончались на месте происшествия до приезда скорой.

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Фото © Instagram / gibdd_rb

В Белорецком районе Республики Башкортостан произошла авария с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Фото © Instagram / gibdd_rbФото © Instagram / gibdd_rb

Фото © Instagram / gibdd_rb

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Уточняется, что ДТП произошло примерно в 23:00 по местному времени (21:00 мск) 19 сентября на 151-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. По данным ГИБДД республики, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик МAN.

В результате происшествия погибло четыре человека, все они находились в легковушке. Как сообщается, водитель автомобиля, его 27-летняя супруга, а также их дети (пяти и восьми лет) скончались на месте до приезда скорой.

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Ещё один пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

В данный момент на месте трагедии работают правоохранительные органы и экстренные службы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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