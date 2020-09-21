Создатель Facebook назвал любимую марку телефонов

Создатель, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признался, что любит пользоваться смартфонами от Samsung. Об этом он сказал в интервью блогеру Маркусу Браунли.
Цукерберг поддержал идею "частичного" контроля Интернета государствомПо его словам, вмешательство властей необходимо, чтобы не наносить никому вреда чьей-либо свободой выражения.
Миллиардер отметил, что предпочитает продукцию южнокорейской марки в последние годы. Смартфоны Samsung он считает отличными. Правда, конкретную модель решил не называть.
Да и операционную систему Android Цукерберг предпочёл iOS. Перейти на неё он посоветовал и топ-менеджерам своей компании.
Напомним, что с недавнего времени состояние Цукерберга оценивается более чем в сто миллиардов долларов.