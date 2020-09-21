Глава Росреестра рассказал, когда могут ввести "гаражную амнистию"

"Гаражная амнистия" имеет ярко выраженную социальную составляющую. Об этом в ходе встречи в Кремле с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским заявил президент России Владимир Путин.
— Олег Александрович, ваша структура является важнейшей составной частью экономического блока правительства, безусловно, но имеет выходы и на социальную сферу. С такой темы я бы хотел начать — она и экономическая, и в то же время имеет ярко выраженную социальную составляющую, — это гаражная амнистия, — сказал глава государства.
Глава Росреестра отметил, что ещё с советского времени более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей остались неоформленными, что периодически приводит к юридическим проблемам. Фактические владельцы земельных участков и гаражей не могут ни продать, ни передать по наследству эту собственность. Также этот фактор тормозит и развитие муниципальных образований. Поэтому проведение "гаражной амнистии" так необходимо, отметил Олег Скуфинский.
— Мы предлагаем в упрощённом порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесён в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить, — подытожил руководитель ведомства.
В России готовится "гаражная амнистия". Кого она затронетГаражный вопрос уже много лет является одним из самых больных для автовладельцев в крупных городах. Решить эту проблему взялись Минэкономразвития и Росреестр. Они подготовили законопроект, который должен урегулировать вопросы приобретения прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Как этот документ может изменить жизнь автовладельцев?
Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что лично пострадал от отсутствия "гаражной амнистии". Поэтому теперь выступает за принятие подобного законопроекта.