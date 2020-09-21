Глава Росреестра рассказал, когда могут ввести "гаражную амнистию"

В России готовится "гаражная амнистия". Кого она затронет Гаражный вопрос уже много лет является одним из самых больных для автовладельцев в крупных городах. Решить эту проблему взялись Минэкономразвития и Росреестр. Они подготовили законопроект, который должен урегулировать вопросы приобретения прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Как этот документ может изменить жизнь автовладельцев?