В центре Москвы "инфинити" протаранил трёх человек на тротуаре — видео

В центре Москвы у дома по адресу Остоженка, 47 легковой автомобиль "Инфинити" протаранил трёх человек на тротуаре. Машина вылетела туда из-за столкновения с другим авто.

Дептранс Москвы обнародовал видео момента аварии. На нём видно, что чёрный седан выезжает на дорогу, не убедившись в безопасности манёвра. Через долю секунды слева в него влетает белый кроссовер. После удара его и откидывает на тротуар, где идут люди. Одному удаётся отскочить в сторону, а двоих машина сбивает с ног.

В столичном управлении МВД РФ Лайфу рассказали, что обошлось без жертв, но одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.