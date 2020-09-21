Россиян предупредили о мясе птицы с личинками и дали несколько советов

Вероятность нарваться в магазине на мясо птицы с листерией и сальмонеллой, как показывают исследования, очень высока. Поэтому россиянам следует придерживаться важных правил, которые помогут свести к минимуму опасность бактерий для организма, заявил руководитель организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

По словам эксперта, сейчас наблюдается всплеск обнаружения бактерий в мясе птицы. Так, в ходе контрольной закупки в семи из десяти образцов мяса птицы популярных марок нашли листерию или сальмонеллу. Связано это с тем, что в стране не успели освоить новые технологии укрепления иммунитета птиц без использования антибиотиков, объяснил Вишневецкий.

— Необходимо подвергать мясо птицы тщательной термообработке, потому что и сальмонелла, и листерия погибают в течение 10 минут при температуре 100 градусов. Важно приготовить птицу так, чтобы её мясо легко отделялось от кости, не было следов крови, — посоветовал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вишневецкий настоятельно порекомендовал все разделочные доски, ножи, кухонный инвентарь и руки тщательно промыть мыльным раствором после приготовления пищи. Это поможет исключить возможность распространения бактерий. Само мясо перед варкой или жаркой также можно помыть, но это необязательно. При этом эксперт призывает варить птицу в двух бульонах: сначала с небольшим количеством воды, которую надо слить, а потом в необходимом для приготовления блюда количестве.

Особо он затронул тему готовых куриц-гриль. Вишневецкий советует воздержаться от покупки такого продукта до тех пор, пока птицефабрики не перейдут на новые технологии по обеззараживанию птицы без использования антибиотиков.