Полиция опросила около 200 человек по делу о госпитализации Навального

Оперативники Следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают работу по установлению причин резкого ухудшения здоровья Алексея Навального во время его перелёта в Омск. В частности, было опрошено около 200 человек из числа тех, кто летел вместе с блогером на одном рейсе или находился в непосредственной близости с ним до и после инцидента. Однако появление в СМИ ряда интервью и видеозаписей с участниками инцидента стало поводом для проведения дополнительных доследственных проверок.
— С учётом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия. В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отдельно оперативники по-прежнему выделяют показания менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих. Девушка сопровождала Навального, но непосредственно после инцидента с его госпитализацией отказалась давать показания, а вскоре улетела в Германию. Следователи связывались с ней и её адвокатом по телефону, направляли повестки по месту жительства, но в органы предварительного следствия она так и не явилась. До сих пор её точное местоположение не установлено.
— Руководством Следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики. На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено, — также добавили представители МВД.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели вещества усомнились в этом.