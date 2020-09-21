Собирался в больницу в понедельник. Лайф узнал, что предшествовало смерти ведущего "Русского лото"

Бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, который скоропостижно умер 19 сентября, не знал о том, что у него в организме коронавирус. Как стало известно Лайфу, в день смерти он категорически отказывался от госпитализации и на уговоры коллег поехать со скорой отвечал: "Я в понедельник схожу в больницу".
Борисов не смог отработать последний день в телепрограмме — его попросту не пропустили на съёмочную площадку из-за высокой температуры. 71-летний ведущий приехал на репетицию к полудню уже с плохим самочувствием. При этом внешне держался он бодро и был настроен провести передачу. Однако его состояние ухудшилось, и коллеги вызвали для него сразу две бригады скорой помощи — обычную и платную, которая обслуживает "Русское лото".
Собеседник Лайфа отмечает, что изначально коллеги подозревали у Михаила Борисовича стенокардию, сердечный приступ. Но позже выяснилось, что артист мог простыть во время командировки в Казань. После приезда первой бригады скорой Борисов, несмотря на своё состояние, отказался ехать в больницу. Уговоры, что он никого не подводит, надо пройти обследование в больнице, не помогли. Врачам пришлось уехать, поскольку без согласия больного госпитализировать они не могут. Вторая карета скорой приехала спустя некоторое время, ведущему лучше не становилось. Тогда общими усилиями коллег Борисова уговорили на госпитализацию.
"Мы все осиротели". Гришаева опубликовала скорбное послание умершему Михаилу БорисовуПо её словам, уход ведущего стал ужасной потерей.
Однако, как уже сообщал Лайф, 71-летний артист, режиссёр, преподаватель и телеведущий запустил болезнь. Спасти жизнь Борисова врачи не смогли.