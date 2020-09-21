Собирался в больницу в понедельник. Лайф узнал, что предшествовало смерти ведущего "Русского лото"

Бессменный ведущий "Русского лото" Михаил Борисов, который скоропостижно умер 19 сентября, не знал о том, что у него в организме коронавирус. Как стало известно Лайфу, в день смерти он категорически отказывался от госпитализации и на уговоры коллег поехать со скорой отвечал: "Я в понедельник схожу в больницу".

Борисов не смог отработать последний день в телепрограмме — его попросту не пропустили на съёмочную площадку из-за высокой температуры. 71-летний ведущий приехал на репетицию к полудню уже с плохим самочувствием. При этом внешне держался он бодро и был настроен провести передачу. Однако его состояние ухудшилось, и коллеги вызвали для него сразу две бригады скорой помощи — обычную и платную, которая обслуживает "Русское лото".

Собеседник Лайфа отмечает, что изначально коллеги подозревали у Михаила Борисовича стенокардию, сердечный приступ. Но позже выяснилось, что артист мог простыть во время командировки в Казань. После приезда первой бригады скорой Борисов, несмотря на своё состояние, отказался ехать в больницу. Уговоры, что он никого не подводит, надо пройти обследование в больнице, не помогли. Врачам пришлось уехать, поскольку без согласия больного госпитализировать они не могут. Вторая карета скорой приехала спустя некоторое время, ведущему лучше не становилось. Тогда общими усилиями коллег Борисова уговорили на госпитализацию.