В Сочи 90-летний пенсионер прыгнул с 200-метровой тарзанки и поставил рекорд — видео

Несмотря на почтенный возраст, ветеран труда, 90-летний житель Подмосковья Борис Михайлович Графов является большим поклонником экстремальных видов спорта. Пенсионер любит парашютный спорт, но с 2017 года у него появилось новое увлечение — банджи-джампинг, или прыжки с большой высоты на специальном тросе. Накануне Борис Графов в очередной раз побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.

— На сегодняшний день это рекордный возраст на Bungy 207. Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира и, похоже, не собирается останавливаться, — говорится на официальной странице Скайпарка в "Инстаграме".

Перед своим прыжком Борис Графов устроил настоящее представление для сотрудников и гостей центра прыжков. Пенсионер зачитал собственное стихотворение про красоты Ахштырского ущелья, Сочинского национального парка и собственные ощущения от прыжков в пропасть.

Отметим, платформа, с которой совершаются прыжки банджи, расположена в середине моста Скайбридж. Он является одним из самых длинных пешеходных подвесных сооружений в мире. Под ним на глубине ущелья более чем в 200 метров протекает река Мзымта.