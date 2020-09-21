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В Сочи 90-летний пенсионер прыгнул с 200-метровой тарзанки и поставил рекорд — видео

Как рассказали в Скайпарке, этот прыжок стал уже девятым для пожилого мужчины.

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Несмотря на почтенный возраст, ветеран труда, 90-летний житель Подмосковья Борис Михайлович Графов является большим поклонником экстремальных видов спорта. Пенсионер любит парашютный спорт, но с 2017 года у него появилось новое увлечение — банджи-джампинг, или прыжки с большой высоты на специальном тросе. Накануне Борис Графов в очередной раз побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.

На сегодняшний день это рекордный возраст на Bungy 207. Борис Михайлович 17 сентября совершил свой девятый прыжок на одном из самых высоких банджи мира и, похоже, не собирается останавливаться, — говорится на официальной странице Скайпарка в "Инстаграме".

Перед своим прыжком Борис Графов устроил настоящее представление для сотрудников и гостей центра прыжков. Пенсионер зачитал собственное стихотворение про красоты Ахштырского ущелья, Сочинского национального парка и собственные ощущения от прыжков в пропасть.

Отметим, платформа, с которой совершаются прыжки банджи, расположена в середине моста Скайбридж. Он является одним из самых длинных пешеходных подвесных сооружений в мире. Под ним на глубине ущелья более чем в 200 метров протекает река Мзымта.

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Как сообщал Лайф, ранее эксперты составили список видов отдыха, которые предпочитают российские мужчины.

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