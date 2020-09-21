Названы дата и место похорон ведущего "Русского лото" Борисова

Напомним, бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок 19 сентября. Во время первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на поездке в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Родственники предполагают, что артист был давно болен, но не обращался к врачам из-за плотного рабочего графика.