Названы дата и место похорон ведущего "Русского лото" Борисова

Церемония прощания с артистом и телеведущим Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина, похороны запланированы на Востряковском кладбище.
— Мы откроем двери в 10:00, — говорится в сообщении института. — Гражданская панихида пройдёт с 11:00 до 13:00.
Собирался в больницу в понедельник. Лайф узнал, что предшествовало смерти ведущего "Русского лото"Артиста удалось убедить поехать в больницу только после прибытия второй бригады скорой.
Напомним, бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок 19 сентября. Во время первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на поездке в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Родственники предполагают, что артист был давно болен, но не обращался к врачам из-за плотного рабочего графика.