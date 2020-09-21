Привезли домой за вещами. Лайф публикует видео с курсантом, задержанным за убийство матери

В распоряжении Лайфа появилось видео с задержанным по подозрению в жестоком убийстве собственной матери 19-летним курсантом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Молодой человек в сопровождении полицейских идёт в сторону дома. Спустя какое-то время он выходит, а один из полицейских несёт пакет с вещами.
Задержанный выглядит достаточно спокойным. Правоохранители по пути в дом даже не придерживают, вероятно, опасного преступника. Хотя на кадрах отчётливо видно, что руки у молодого человека застёгнуты в наручники за спиной.
В ближайшее время состоится суд, на котором будет приниматься решение об аресте задержанного.
"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньякаРанее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.
Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге была жестоко убита местная жительница. Сразу же под подозрение попал её 19-летний сын, курсант. Молодой человек пытался скрыться, но оперативники смогли его задержать.
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