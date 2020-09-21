Привезли домой за вещами. Лайф публикует видео с курсантом, задержанным за убийство матери

В распоряжении Лайфа появилось видео с задержанным по подозрению в жестоком убийстве собственной матери 19-летним курсантом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Молодой человек в сопровождении полицейских идёт в сторону дома. Спустя какое-то время он выходит, а один из полицейских несёт пакет с вещами.

Задержанный выглядит достаточно спокойным. Правоохранители по пути в дом даже не придерживают, вероятно, опасного преступника. Хотя на кадрах отчётливо видно, что руки у молодого человека застёгнуты в наручники за спиной.

В ближайшее время состоится суд, на котором будет приниматься решение об аресте задержанного.