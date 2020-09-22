Полиция задержала рэпера Эллея, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходов Сегодня на Остоженке 26-летний Эльмин Гулиев, известный в узких кругах как рэпер Эллей, на внедорожнике "Инфинити" сбил двух пешеходов. За их жизнь сейчас борются врачи. Сам рэпер отделался парой синяков, а его спутница получила перелом таза и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, молодой лихач плевать хотел на правила: он регулярно попадает в аварии и собирает штрафы, а в злополучный час умудрился проскочить несколько светофоров на красный свет.