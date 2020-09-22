Полиция задержала рэпера Эллея, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали рэпера Эльмина Гулиева, выступающего под псевдонимом Эллей, который накануне на внедорожнике Infiniti сбил пешеходов в самом центре Москвы. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
— В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с автомобилем Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка сбил пешеходов на тротуаре, задержан, — сказал собеседник агентства.
Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходовСегодня на Остоженке 26-летний Эльмин Гулиев, известный в узких кругах как рэпер Эллей, на внедорожнике "Инфинити" сбил двух пешеходов. За их жизнь сейчас борются врачи. Сам рэпер отделался парой синяков, а его спутница получила перелом таза и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, молодой лихач плевать хотел на правила: он регулярно попадает в аварии и собирает штрафы, а в злополучный час умудрился проскочить несколько светофоров на красный свет.
Напомним, в самом центре Москвы Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора.