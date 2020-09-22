Опубликовано видео работы силовиков в общине "Город солнца" в Красноярском крае

В общине прошли обыски, по итогам которых глава секты религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и его помощник, бывший барабанщик группы "Ласковый май" Вадим Редькин, были арестованы. По данным СМИ, их посадили в вертолёт и увезли. В ФСБ региона пока никак не прокомментировали информацию.