Опубликовано видео работы силовиков в общине "Город солнца" в Красноярском крае

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Силовики провели масштабную спецоперацию в общине "Город солнца" в Курагинском районе Красноярского края. Телеграм-канал "Красноярск № 1" публикует видео работы правоохранительных органов.
В общине прошли обыски, по итогам которых глава секты религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп (он же Виссарион) и его помощник, бывший барабанщик группы "Ласковый май" Вадим Редькин, были арестованы. По данным СМИ, их посадили в вертолёт и увезли. В ФСБ региона пока никак не прокомментировали информацию.
СМИ: В Красноярском крае задержаны руководители "секты Виссариона"Среди них бывший участник группы "Ласковый май" Вадим Редькин.
Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра.
Напомним, "Церковь последнего завета" была основана в 1991 году под названием "Община единой веры". Спустя четыре года в посёлке Курагино появилось поселение, названное "Городом солнца". Христианская церковь считает организацию тоталитарной и деструктивной сектой, а её основателя Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом, — шарлатаном и лжепророком.