На директора школы в Приморье завели дело после ожогов у детей

Дело об административном правонарушении возбуждено прокуратурой Анучинского района Приморья в отношении директора одной из местных школ, где ученики получили ожоги глаз во время работы бактерицидной лампы. Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, дело было возбуждено по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновении угрозы распространения заболевания".

— Установлено, что в образовательном учреждении при использовании бактерицидного прибора с ультрафиолетовой лампой не обеспечено соблюдение инструкции по её применению. В частности, допущено нахождение несовершеннолетних в непосредственной близости от работающего прибора, в результате чего возникла угроза причинения вреда их здоровью. Всего на уроках находилось 12 детей, за медицинской помощью обратились четверо, — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, также доследственную проверку по признакам преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" ведёт и Следственный комитет РФ.