На Урале следователи проверяют информацию о школьнице, терроризирующей одноклассниц

В Свердловской области сотрудники СКР инициировали проверку сообщений о том, что 16-летняя школьница из города Артёмовский избивает собственных одноклассниц и издевается над ними. Как уточняет пресс-служба ведомства, следователи также проверят работу органов системы профилактики в отношении несовершеннолетней.

— В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера. При подтверждении фактов бездействия со стороны соответствующих должностных лиц им будет дана надлежащая правовая оценка, — сказано в сообщении представителей СУ СКР по региону.

Также проверку проводит и городская прокуратура, которая оценит действия школьницы, органов опеки и попечительства и сотрудников школы.

Как сообщает местное издание 66.ru, девочка уже третий год остаётся в восьмом классе и в борьбе за лидерство терроризирует одноклассниц. Одну из них она избила крапивой по лицу, заставив извиниться перед подругой. Затем ударила её коленом и вырвала клок волос. Как рассказали сотрудники учебного заведения, у них нет рычагов воздействия на девочку. При этом в городской полиции уточнили, что после проверки видеозаписей 2019 года она якобы осознала своё поведение и теперь избегает конфликтных историй.