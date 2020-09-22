Полиция Перу откопала в Андах более 400 кг кокаина с символикой Бэтмена

Национальная полиция Перу совместно с прокуратурой провела спецоперацию, в ходе которой были обнаружены тайники с кокаином высокого качества. Об этом сообщает издание El Comercio.

В двух кирпичах, найденных в высокогорной андской провинции Аякучо, содержалось 433 килограмма наркотика. Они были закопаны в землю, и, чтобы достать их, полицейские применили лопаты и кирки. При этом обнаружить тайник помогла разведывательная информация.

Отмечается, что на найденных кирпичах были изображены эмблема супергероя комиксов Бэтмена и древний город цивилизации инков Мачу-Пикчу.

Фото © Национальная полиция Перу