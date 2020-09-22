Исследователи проекта "Котлета с пюрешкой" определили города с самыми дешёвыми продуктами

Эксперты проекта "Котлета с пюрешкой" провели исследование и оценили города по стоимости продуктов питания. Результаты приводятся на сайте "Полстеры.рф".

Задачей проекта является оценка минимальной стоимости рациона на одного человека в сутки — "пюрешки". Меню разработали специалисты по питанию. В завтрак они включили овсяную кашу на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинкой апельсина. Обед состоит из салата из свежих овощей, борща, котлеты из свиного фарша с картофельным пюре, чая и хлеба, а ужин — из салата "Оливье", поджарки из курицы с макаронами, чая и хлеба. Всего для приготовления этих блюд необходим 31 продукт.

Замер цен происходил в определённый день в одно и то же время в четырёх-пяти федеральных и местных розничных сетях. Участники приобретали самые дешёвые товары в минимальной фасовке. Выяснилось, что дешевле всего базовый набор продуктов можно собрать в Курске. Минимальная себестоимость суточного рациона составила 223,44 рубля, а полную корзину можно приобрести за 1790 рублей.

Вторым стал Омск (232,50 рубля), замкнул тройку Липецк (235,4 рубля). Отмечается, что в первую десятку вошли четыре города из Центрального федерального округа, три — из Приволжского, два — из Сибирского и один — из Северо-Западного.

Дороже всего "пюрешка" оказалась в Якутске, где суточный рацион обойдётся в 423,5 рубля. Чуть меньше в Мурманске (315,35 рубля) и в Иркутске (306,84 рубля).

Как отмечают авторы проекта, крымские города, которые ранее входили в первую тройку с самыми низкими ценами, в сентябре расположились на 13-м (Севастополь) и 18-м (Симферополь) месте.

В Москве продукты на суточный рацион можно приобрести за 287,5 рубля (41-е место), а в Санкт-Петербурге — за 262,49 рубля (19-е место).

Отмечается, что минимальные цены на условный рацион за минувший квартал снизились почти во всех регионах, а подорожание случилось в рамках допустимой погрешности.