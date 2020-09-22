Шо, и сало будет? Украинцев могут начать кормить мясом крокодила

Южно-Африканская Республика предложила поставлять на Украину мясо крокодила. Об этом сообщается на странице Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в "Фейсбуке".

Отмечается, что данный вопрос был поднят на переговорах между Незалежной и ЮАР, которые состоялись 16 сентября. Помимо крокодилового мяса африканская страна заинтересована в поставках на Украину мясных продуктов и меха. Украина в ответ намерена экспортировать свинину, птицу и яйца.

Для начала импорта в Незалежную контрагенту необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и её предприятий. Киев и Претория договорились о продолжении переговоров.