Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Шо, и сало будет? Украинцев могут начать кормить мясом крокодила

Незалежная в свою очередь готова предложить африканцам свинину, птицу и яйца.

53

Южно-Африканская Республика предложила поставлять на Украину мясо крокодила. Об этом сообщается на странице Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в "Фейсбуке".

Отмечается, что данный вопрос был поднят на переговорах между Незалежной и ЮАР, которые состоялись 16 сентября. Помимо крокодилового мяса африканская страна заинтересована в поставках на Украину мясных продуктов и меха. Украина в ответ намерена экспортировать свинину, птицу и яйца.

"Своего лука нет?" Украинцы возмутились российской "цибулей" в супермаркете

Пока земли Незалежной простаивают, а фермеры разоряются, на прилавках торгуют овощами из-за границы.

Для начала импорта в Незалежную контрагенту необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и её предприятий. Киев и Претория договорились о продолжении переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался покупать "украинский бургер" в "Макдоналдсе".

Выбор редакции