СМИ: В Красноярском крае задержаны руководители "секты Виссариона"

Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета", также известной как община Виссариона, задержаны в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, речь идёт об основателе движения Сергее Торопе и его последователях — бывшем барабанщике группы "Ласковый май" Вадиме Редькине и Владимире Ведерникове, возглавляющих отделение организации в посёлке Курагино. Отмечается, что следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра.

"Церковь последнего завета" была основана в 1991 году под названием "Община единой веры". Спустя четыре года в посёлке Курагино появилось поселение, названное городом Солнца. Христианская церковь считает организацию тоталитарной и деструктивной сектой, а её основателя Сергея Торопа, именующего себя Виссарионом, — шарлатаном и лжепророком.