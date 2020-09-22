"Подавился молоком". Врачи спасли 17-дневного мальчика, пережившего три остановки сердца

Врачи в Великобритании смогли спасти 17-дневного Берти Спенсера, который подавился молоком. Как сообщает The Sun, малыш успел пережить три остановки сердца.

В лёгкое ребёнка попала капля молока. Младенец перестал дышать, а его сердцебиение остановилось. Врачи уже сказали 23-летней маме Тониче и 25-летнему отцу Дэвиду попрощаться с малышом, однако, вопреки прогнозам, сердечный ритм у мальчика восстановился.

Малыш провёл в реанимации шесть часов, а после улучшения состояния был переведён в отделение интенсивной терапии, где находился ещё пять дней. Врач не дал никаких гарантий родителям, но при этом сказал, что если бы ему пришлось поставить деньги, то он бы сделал ставку на то, что мальчик выживет и вернётся домой.

— Я обязана врачам жизнью, потому что они спасли его. Благодаря им мы сможем наблюдать, как он растёт, а у Дарси всё ещё есть любимый младший брат. Я никогда не смогу выразить словами, как я благодарна, — отметила Тонича.

Однако испытание не прошло для Берти даром. Повреждения получила та часть мозга, которая отвечает за движение. Из-за этого у него может развиться церебральный паралич. Кроме того, сильная доза адреналина, введённая при остановке сердца, просочилась наружу, и малыш получил сильный химический ожог паховой области.

Первоначально медики опасались, что им придётся ампутировать ребёнку правую ногу, но этого не потребовалось. Теперь ему пересаживают кожу каждые несколько недель.

— Врачи сказали, что, возможно, он не сможет нормально пить или улыбаться, — но он уже снова начал пить из бутылочки и он улыбается каждый день. Мы пока не знаем, как он будет ходить, но он двигается, как нормальный ребёнок, так что это обнадёживает, — прокомментировала мама малыша.

Врачи и родители сочли случившееся с Берти чудом.